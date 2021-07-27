3 tırın karıştığı zincirleme kaza otoyolda trafiği aksattı
Anadolu Otoyolu İzmit kesiminde 3 tırın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu İzmit kesiminde 3 tırın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
İzmit ilçesi Gültepe tünelinde, 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralanan olmadı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışının yaklaşık bir saat durması sonucu araç kuyruğu oluştu.
Karayolları ekipleri kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışmalarını sürdürürken, ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş