3 tırın karıştığı zincirleme kaza otoyolda trafiği aksattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

3 tırın karıştığı zincirleme kaza otoyolda trafiği aksattı

3 tırın karıştığı zincirleme kaza otoyolda trafiği aksattı
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu İzmit kesiminde 3 tırın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu İzmit kesiminde 3 tırın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

İzmit ilçesi Gültepe tünelinde, 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan olmadı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışının yaklaşık bir saat durması sonucu araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ekipleri kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışmalarını sürdürürken, ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

3 tırın karıştığı zincirleme kaza otoyolda trafiği aksattı
3 tırın karıştığı zincirleme kaza otoyolda trafiği aksattı
3 tırın karıştığı zincirleme kaza otoyolda trafiği aksattı
3 tırın karıştığı zincirleme kaza otoyolda trafiği aksattı
3 tırın karıştığı zincirleme kaza otoyolda trafiği aksattı
3 tırın karıştığı zincirleme kaza otoyolda trafiği aksattı
3 tırın karıştığı zincirleme kaza otoyolda trafiği aksattı
3 tırın karıştığı zincirleme kaza otoyolda trafiği aksattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

'Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız' diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusu
"Mültecilerin su faturalarına 10 kat zam yapacağız" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusu
Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilere konu olan Osmangazi Köprüsü'nde geçiş rekoru kırıldı
Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilere konu olan Osmangazi Köprüsü'nde geçiş rekoru kırıldı
CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ilkelerini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi
CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ilkelerini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Ali İhsan Su İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı İrem Derici Hande Yener Serdar Ortaç
Spor Diego Burak Elmas Metin Oktay Abdullah Avcı Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
3 tırın karıştığı zincirleme kaza otoyolda trafiği aksattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 20:31:19. #1.16#

title