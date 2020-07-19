Son dakika! KOCAELİ Çöp konteynerinde bulunan işaret fişeği paniğe neden oldu
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Son dakika! KOCAELİ Çöp konteynerinde bulunan işaret fişeği paniğe neden oldu

Bir son dakika haberine göre Çöp konteynerinde bulunan işaret fişeği paniğe neden olduİZMİT'te çöp konteynerinin içerisine atılan bir maddeden yayılan kötü koku ve renkli tozlar paniğe neden oldu.

Son dakika! KOCAELİ Çöp konteynerinde bulunan işaret fişeği paniğe neden oldu
19.07.2020 03:09 | Son Güncelleme: 19.07.2020 03:34

Çöp konteynerinde bulunan işaret fişeği paniğe neden oldu

İZMİT'te çöp konteynerinin içerisine atılan bir maddeden yayılan kötü koku ve renkli tozlar paniğe neden oldu. Polis ekipleri çöp konteyneri ve çevresinde önlem alırken, yapılan incelemelerde çöp konteynerine atılan maddelerin denizciler tarafından kullanılan bir işaret fişeği olduğu anlaşıldı.

Olay 18.30 sıralarında Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan çöp konteynerinde turuncu bir maddeyi ve çöp konteynerine yakın bir noktada yere saçılmış halde turuncu renkte bir toz görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çöp konteyneri ve çevresinde güvenlik önlemi alarak cadde üzerinde bulunan kişileri uzaklaştırdı. Yapılan incelemelerde çöp içerisinde bulunan maddelerin denizciler tarafından kullanılan bir işaret fişeği olduğu ve insan sağlığına zararlı olmadığı belirlendi. Bunun üzerine belediyeye ait ekipler, konteynerde bulunan maddeleri alarak imha etmek üzere geri dönüşüm tesisine götürdü.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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