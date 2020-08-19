Son Dakika | KOCAELİ 5 kıyafet, 4 otobüs değiştirdi ama polisten kaçamadı
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Son Dakika | KOCAELİ 5 kıyafet, 4 otobüs değiştirdi ama polisten kaçamadı

Gelen son dakika haberine göre 5 kıyafet, 4 otobüs değiştirdi ama polisten kaçamadıİZMİT'te bir kuyumcudan yaklaşık 32 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın, kaçarken 5 kez kıyafet, 4 kez otobüs değiştirdi.

19.08.2020 19:02 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:07

5 kıyafet, 4 otobüs değiştirdi ama polisten kaçamadı

İZMİT'te bir kuyumcudan yaklaşık 32 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın, kaçarken 5 kez kıyafet, 4 kez otobüs değiştirdi. Daha sonra kendisine ait otomobil ile İstanbul'a kaçan kadın, tüm çabalarına rağmen polisten kaçamadı.Yakalanan kadın kendisini yakalayan polisleri tebrik ettiği öğrenildi. Olay 14 Ağustos günü İzmit'teki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya müşteri kılığında giren bir kadın, görevliler diğer müşterilerle ilgilendiği sırada ziynet eşyalarının bulunduğu çekmeceyi açarak toplam değeri 32 bin TL olan yaklaşık 20 adet çocuk künyesinin bulunduğu tabakayı alarak çantasına koydu. Daha sonra kuyumcudan hiçbir şey olmamış gibi çıkan kadın kayıplara karıştı. Olayı fark eden kuyumcuda çalışanlar, durumu polise bildirdi.

5 KEZ KIYAFET, 4 KEZ OTOBÜS DEĞİŞTİRDİ

İhbar üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcudan çıkarak kayıplara karışan kadının izini sürmeye başladı. Günler boyunca bin den fazla güvenlik kamerası kaydı izleyen ekipler, hırsızlığı yapan kadının kuyumcudan çıktıktan sonra tanınmamak için 5 kez kıyafet değiştirip, farklı istikametlere giden 4 özel halk otobüsüne bindikten sonra Gebze'de park ettiği otomobili ile İstanbul'a gittiğini belirledi. Araştırmayı derinleştiren ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren kadının 15 ayrı ilde gerçekleştirdiği suçlardan ötürü aranan ve 66 farklı dosyadan sabıka kaydı olduğu belirlenen Y.G.?nin(28) kimliğini tespit etti.

KENDİSİNİ YAKALAYAN POLİSLERİ TEBRİK ETMİŞ

Şüpheli Y.G.?nin İstanbul Sancaktepe'de olduğunu belirleyen ekipler, kadının kullandığı aracı durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan Y.G. otomobiliyle kaçmaya başladı. Ekipler yaklaşık yarım saat süren kovalamacının ardından, araç ile kaçmaya çalışan kadını yakaladı. Üzerinde sahte kimlik olduğu belirlenen Y.G., ilk ifadesinde çaldığı ziynet eşyalarını evinin yakınlarındaki bir araziye gömdüğünü söyledi. Şüphelinin gösterdiği yerde arama yapan ekipler, Y.G.?nin İzmit'teki kuyumcudan çaldığı tüm ziynet eşyalarını ele geçirdi. Öte yandan, azılı hırsız Y.G., bugüne kadar yakalanmadığını söyleyerek kendisini yakalayan polisleri tebrik ettiği öğrenildi. ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Y.G., buradaki ifadesinde suçunu kabul ederek ziynet eşyalarını çaldığını söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan Y.G., mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

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Son Dakika | KOCAELİ 5 kıyafet, 4 otobüs değiştirdi ama polisten kaçamadı

Kaynak: DHA

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