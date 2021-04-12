Son dakika! Koca: "Yarın Kabine Toplantısı'nda kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız. O çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları açıklar."
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Koca: "Yarın Kabine Toplantısı'nda kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız. O çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları açıklar.
Gözler yarınki Kabine'ye odaklanmışken yetkili isimden dikkat çeken sözler: Çok sert tedbirler gelecek
Koca: "Yarın Kabine Toplantısı'nda kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız. O çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları açıklar."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü