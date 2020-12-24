Son dakika: Koca: "Vatandaşlarımız emin olsun, müsterih olsun, bu yıl daha şu aya kadar, yıl bitiyor influenza yok"

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.