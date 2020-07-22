Son Dakika | Koca: "Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul...
Son dakika haberleri: Koca: "Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul etmelidir.
22.07.2020 22:29 | Son Güncelleme: 22.07.2020 22:57
Koca: "Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır"
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Kaynak: AA