Son dakika: Koca: "Hasta sayıları, ölüm sayıları üzerinden tartışmalarla harcayacak vaktimizin olmadığını düşünüyorum"
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Son dakika: Koca: "Hasta sayıları, ölüm sayıları üzerinden tartışmalarla harcayacak vaktimizin olmadığını düşünüyorum"

25.11.2020 20:24 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:30

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. (4)

Koca: "Son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var. Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale'de yüzde 50 ile yüzde 100 arası artışlar oldu."

Koca: "Hasta sayıları, ölüm sayıları üzerinden tartışmalarla, toplumda güven sarsıcı polemiklerle harcayacak vaktimizin olmadığını düşünüyorum."

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Koca: "Hiç kimse kendini mücadele sorumluluğu taşımaktan uzak görmesin, 'hasta olursam sağlık çalışanlarımız nasılsa tedavimi yapar' kolaycılığına düşmesin, bu bir hak ihlalidir."

Son dakika: Koca: 'Hasta sayıları, ölüm sayıları üzerinden tartışmalarla harcayacak vaktimizin olmadığını düşünüyorum'
Son dakika: Koca: 'Hasta sayıları, ölüm sayıları üzerinden tartışmalarla harcayacak vaktimizin olmadığını düşünüyorum'
Son dakika: Koca: 'Hasta sayıları, ölüm sayıları üzerinden tartışmalarla harcayacak vaktimizin olmadığını düşünüyorum'
Son dakika: Koca: 'Hasta sayıları, ölüm sayıları üzerinden tartışmalarla harcayacak vaktimizin olmadığını düşünüyorum'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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