Son Dakika | Koca: "Aşılama programının hastane yükümüzün sabit seyri, hastalığın şiddetinin azalması hususunda hissedilir etkisi olduğunu memnuniyetle izliyoruz."
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Son Dakika | Koca: "Aşılama programının hastane yükümüzün sabit seyri, hastalığın şiddetinin azalması hususunda hissedilir etkisi olduğunu memnuniyetle izliyoruz."

03.03.2021 22:09 | Son Güncelleme: 03.03.2021 22:12
Son Dakika | Koca:

Bir son dakika haberine göre Koca: "Aşılama programının hastane yükümüzün sabit seyri, hastalığın şiddetinin azalması hususunda hissedilir etkisi olduğunu memnuniyetle izliyoruz.

Koca: "Aşılama programının hastane yükümüzün sabit seyri, hastalığın şiddetinin azalması hususunda hissedilir etkisi olduğunu memnuniyetle izliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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