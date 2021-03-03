Son Dakika | Koca: "Aşılama programının hastane yükümüzün sabit seyri, hastalığın şiddetinin azalması hususunda hissedilir etkisi olduğunu memnuniyetle izliyoruz."
03.03.2021 22:09 | Son Güncelleme: 03.03.2021 22:12
Bir son dakika haberine göre Koca: "Aşılama programının hastane yükümüzün sabit seyri, hastalığın şiddetinin azalması hususunda hissedilir etkisi olduğunu memnuniyetle izliyoruz.
Koca: "Aşılama programının hastane yükümüzün sabit seyri, hastalığın şiddetinin azalması hususunda hissedilir etkisi olduğunu memnuniyetle izliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü