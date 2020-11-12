Son dakika: Kobi İhracat Seferberliği KKTC Eğitim Programı

Son dakika ekonomi haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) dünyadaki bağlantıları, tecrübeleri ve deneyimlerinden KKTC ihracatçılarının faydalandırılması bizim için büyük bir şanstır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) dünyadaki bağlantıları, tecrübeleri ve deneyimlerinden KKTC ihracatçılarının faydalandırılması bizim için büyük bir şanstır." ifadelerini kullandı.

TİM açıklamasına göre, 61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ve 95 bin ihracatçısıyla Türkiye'de ihracatın tek çatı kuruluşu olan TİM, KKTC'de ihracatın geliştirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu yılın başında ilk Yurt Dışı Temsilcilik Ofisi'ni Lefkoşa'da hizmete açan TİM, "Kobi İhracat Seferberliği KKTC Eğitim Programı" başlattı.

Program ile TİM, küresel ticaret alanlarındaki tecrübeleri Kuzey Kıbrıslı ihracatçılara aktardı. Online ortamda düzenlenen eğitim programın kapanış törenine; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TİM Başkanı İsmail Gülle ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "TİM'in dünyadaki bağlantıları, tecrübeleri ve deneyimlerinden KKTC ihracatçılarının faydalandırılması ve bizlerin buradan dünyanın çeşitli yerlerine sizlerin desteğiyle ihracat yapabilmemiz bizim için büyük bir şanstır." değerlendirmesinde bulundu.

TİM Başkanı İsmail Gülle'nin dünyadaki bağlantılarının KKTC ihracatçısı için şans olduğunu belirten Tatar, şunları kaydetti:

"Ülkemiz küçük bir ekonomi ve özellikle turizme, yüksek öğrenime dayalı bir durumda olduğu için daha da fazla etkilenmiş olması gerekirken aldığımız tedbirler ve yaptığımız çalışmalarla ve devletimizin desteğiyle bu süreç aşılmaya çalışılmaktadır. Bu Kıbrıs Türkünün birlik ve beraberliğinin en son şartlarda bile ayakta durabileceğinin bir göstergesidir. Kıbrıs Türkü çok önemli yine çok önemli sınavdan geçmiştir. Türkiye'nin desteği, Türkiye İhracatçılar Meclisi gibi çok önemli kurumların ve bizlere olan ilgi ve alakaları çok önemlidir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin dünyadaki bağlantıları, tecrübeleri ve deneyimlerinden KKTC ihracatçılarının faydalandırılması ve bizlerin buradan dünyanın çeşitli yerlerine sizlerin desteğiyle ihracat yapabilmemiz bizim için büyük bir şanstır. Küçük bir ülke olduğumuz için dünyanın her yerinde bir bağlantımız olmayabilir. Sizlerin aracılığıyla ürünlerimizi pazarlayabilir, sesimizi duyurabilir, yeni kapılar açabiliriz. Sayın Gülle, sizin şahsınıza bütün tabii ki meclis üyelerinize ve ihracatçılarınıza çok teşekkür etmek istiyorum. Biz yaptığınız çalışmaları çok önemsediğimizi ifade etmek istiyoruz."

"KKTC, ihracatının yarıdan fazlasını Türkiye'ye gerçekleştiriyor"

TiM Başkanı İsmail Gülle de "KKTC, derin gönül bağlarına sahip olduğumuz bir coğrafya olmasının yanında, ülkemiz iş dünyası için önemli bir ticaret ortağı. KKTC, 43 milyon dolarla, ihracatının yarıdan fazlasını ülkemize gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Sanayi ve Ticaret Dünyası ile ilişkilerin daha da derinleştirmesini; üretimde, sanayide ve sınır ötesi ticarette sürdürülebilir yarınlara beraber yürünmesini amaçladıklarını aktaran Gülle, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün de bu işbirliğinin bir parçası olan, TİM KOBİ İhracat Seferberliği online eğitim programımızın, KKTC TİM KOBİ İhracat Seferberliği Online Eğitim Programını, hedef kitleye yönelik olarak tasarladık: İlki halihazırda kendi işletmesi olan ve ihracat faaliyetleri yapan ya da yapmak isteyen şirket temsilcileri, ikincisi girişimciler, üçüncüsü ise ihracatla ilgili kamu politikası yapıcıları ve bürokratlar. Daha önce Türkiye'de birçok farklı şehirde fiziki olarak gerçekleştirdiğimiz bu eğitim programlarından bugüne kadar olumlu geri dönüşler almıştık. Dün ilkini online gerçekleştirdiğimiz eğitim programımıza 100'ü aşkın kişi katılım sağladı.

TİM'in sosyal mecraları vasıtasıyla 3 bini aşkın kişiye ulaştık. Yurt dışında gerçekleştirdiğimiz ilk İhracat Seferberliği Eğitimi olan bu programla, birçok katılımcı firmanın ve girişimcinin ihracata ilk adımını atacağına yürekten inanıyorum. İhracatın saha neferleri olarak bizler, yalnızca ülkemiz ihracatçılarının değil, Kuzey Kıbrıslı firmaların ve girişimcilerin de, ihracat ve inovasyon odaklı çalışmalarla, yanlarında olmaya devam edeceğiz. KKTC, yapılan yeni yatırımlar ve Doğu Akdeniz'deki önemli gelişmeler ile; çok daha iddialı ve umut veren günlere yelken açıyor. Şartlar ne olursa olsun, Türk İş dünyasının temsilcileri olan bizlerin atacağı adımlar, yeni yatırımların önünü açacak; sürdürülebilir bir ortak gelecek için ilk adımları oluşturacaktır."

"KKTC'ye ihracat 1 milyar dolara yakın gerçekleşti"

Gülle, 2019 yılında KKTC'ye ihracatın 1 milyar dolara yakın gerçekleştiğini belirterek şunları kaydetti:

"TİM tarafından hazırlanan, RCA Analiz Raporumuza göre ise, KKTC'nin birçok üründe uluslararası pazarlarda rekabet avantajına sahip olduğunu görüyoruz. KKTC'nin eğitim, ulaştırma ve bilgi teknolojileri gibi birçok sektörde iş insanlarına sunduğu fırsatlar, raporumuzda yer alıyor. İhracat ailesi olarak, Kazan-kazan ilkesi çerçevesinde karşılıklı iş birliğinin, her iki ülkeye de katacaklarının farkındayız. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle yakinen çalışmak için, adımlar atıyoruz.

Bu kapsamda, 10 Ocak'ta KKTC iş dünyasıyla birlikte önemli bir proje ve iş birliği olan, KKTC TİM Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdik. İlk yurt dışı ofisimiz olan KKTC TİM ofisi ile bölgesel ticaretin geliştirilmesi adına, hayati bir çalışmaya imza attık. Ofisimiz ile yalnızca bölgesel ticaretin geliştirilmesini değil, ihracat ekosisteminin yaygınlaştırılmasını, inovasyon, girişimcilik ve küresel ticaret alanlarındaki tecrübelerin aktarılmasını ve birlikte eğitim çalışmaları yürütmeyi de hedefliyoruz."

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin ihracatının sürdürülebilir yapıda ve sürekli artarak rekorlar kırmasının TİM'in çok büyük katkısı olduğunu görmekteyiz. Yeni ihracat pazarlar bulunması, farklı farklı ürünlerin artan oranlarda ihraç edilmesi bizi derinden etkilemiştir. Her yıl üretici firma ihracata teşvik edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık