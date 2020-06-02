Son dakika! Klasik otomobiller "yeni normal hayat"ta düğünlere hazır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Klasik otomobiller "yeni normal hayat"ta düğünlere hazır

Son dakika haberi: Eskişehir'de düğünlerin vazgeçilmez araçları olan klasik otomobiller, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulanacağı yeni dönem için hazırlandı.

Son dakika! Klasik otomobiller
02.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:22

Eskişehir'de düğünlerin vazgeçilmez araçları olan klasik otomobiller, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulanacağı yeni dönem için hazırlandı.

Dönemlerinin en lüks araçları olan klasik otomobiller, şimdilerde, evlenecek çiftlerin ve sünnet çocuklarının en mutlu günlerinde süslenerek düğün arabasına dönüştürülüyor.

Babasının, hayalini gerçekleştirmek için 2006'da satın aldığı aracın ardından kendisinde de bu yönde ilgi oluşan 32 yaşındaki Orkun Saç, 7 yıldır düğün, fotoğraf, klip ve dizi çekimi, şehir turu gibi etkinlikler için klasik araçlarını kiraya veriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında düğünlerin ertelenmesiyle, 1949 model Dodge Kingsway, 1956 ve 1957 model Chevrolet Belair, 1964 ve 1972 model Chevrolet İmpala, 1977 model Chevrolet Nova araçlarının bakımını yaptıran ve dezenfeksiyon işlemlerini tamamlayan Saç, normalleşme sürecine girildiği için taleplere göre rezervasyon günlerini güncelliyor.

Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde faaliyet gösteren Saç, AA muhabirine, klasik otomobil merakının babasından kendisine geçtiğini söyledi.

Saç, ilk klasik aracı olan 1956 model Chevrolet Belair'ı 14 yıl önce satın aldıklarını belirtti.

Daha sonra 1949 ve 1964 model araçları aldığını ifade eden Saç, "2013'ten itibaren de klasik otomobil kiralamaya başladım. Şu anda klasik 6 aracım var. Genellikle araçlarımı vatandaşlar gelin arabası olarak kiralıyor. Bunun dışında klip, dizi ve fotoğraf çekimleri, sünnet düğünleri için de araçlarım ilgi görüyor." dedi.

"Şoförlerimizde maske ve eldiven olacak"

Orkun Saç, Kovid-19 sürecinin düğün sektörünü etkilemesiyle klasik otomobil kiralamada da olumsuzluklar yaşandığını dile getirdi.

Kiralama sözleşmelerin tarihlerini ötelediklerini anlatan Saç, şöyle konuştu:

"Kış döneminde yaklaşık 50 düğün rezervasyonumuz vardı. Pandemi süresince sadece 5-10 rezervasyon aldım. Mayıs ve haziran aylarındaki rezervasyonları temmuz-eylül dönemine aktardık. Eylül ayında bir yığılma oldu. Pandemi sürecinde klasik otomobillerimin bakımını yaptırdım. Bütün araçları dezenfekte işleminden geçirdik. Hepsi tamamen temizlendi. Araçlara şoför, gelin ve damat dışında kimseyi almayacağız. Şoförlerimizde maske ve eldiven olacak."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu Haber
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil...
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Haber
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
İstanbul Valiliği 'Grup Yorum konserine izin verildi' iddialarını yalanladı
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı
Restoran ve kafeler aylar sonra hizmet vermeye başladı
Restoran ve kafeler aylar sonra hizmet vermeye başladı
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı
Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun 'vekil transferi' açıklamasına üstü kapalı yanıt: Seçimlere kendi gücümüzle katılacağız
Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "vekil transferi" açıklamasına üstü kapalı yanıt: Seçimlere kendi gücümüzle...
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Dışlanmaya karşı uzmanlar uyardı: Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlık insanlardan farkı yok
Dışlanmaya karşı uzmanlar uyardı: Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlık insanlardan farkı yok
Bosna Hersek'te Sarajevo şampiyon ilan edildi, Ümit Özat'ın eski takımı NK Celik Zenica küme düştü
Bosna Hersek'te Sarajevo şampiyon ilan edildi, Ümit Özat'ın eski takımı NK Celik Zenica küme düştü
TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Floyd neden öldü? Dünyayı ayağa kaldıran cinayet için iki farklı otopsi sonucu
Floyd neden öldü? Dünyayı ayağa kaldıran cinayet için iki farklı otopsi sonucu
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi 'riskli alan' ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi "riskli alan" ilan edildi
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Mantar toplamaya giden adam, 2.800 yıllık tarihi duvar buldu
Mantar toplamaya giden adam, 2.800 yıllık tarihi duvar buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Meral Akşener Hasan Polatkan Bülent Kuşoğlu Mustafa Destici
Magazin Uğur Akbaş İrem Derici Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Son dakika! Klasik otomobiller "yeni normal hayat"ta düğünlere hazır - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 11:22:35. #1.15#
title