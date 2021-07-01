KKTC Dışişleri Bakanlığı: "Rum tarafı eylemleriyle Doğu Akdeniz'deki gerginliği artırmaktadır"
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KKTC Dışişleri Bakanlığı: "Rum tarafı eylemleriyle Doğu Akdeniz'deki gerginliği artırmaktadır"

KKTC Dışişleri Bakanlığı: 'Rum tarafı eylemleriyle Doğu Akdeniz'deki gerginliği artırmaktadır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığından, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Enerji Bakanı Natasa Pilides'in sözlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Rum tarafı eylemleriyle Doğu Akdeniz'deki gerginliği artırmaktadır" denildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığından, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Enerji Bakanı Natasa Pilides'in sözlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Rum tarafı eylemleriyle Doğu Akdeniz'deki gerginliği artırmaktadır" denildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Enerji Bakanı Natasa Pilides Amerikan enerji şirketi Exxon Mobil'in Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini açıklamasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rum tarafının bu eylemleri ile Doğu Akdeniz'deki gerginliği artırmakta olduğu belirtilerek, "Rum tarafının hidrokarbon kaynaklarına ilişkin eşit paylaşım ve işbirliğinden uzak, kışkırtıcı faaliyetleri devam ettiği sürece, Kıbrıs Türk tarafı da hak ve çıkarlarını korumak için eşdeğer ve eşzamanlı adım atmaya devam edecektir" denildi.

Açıklamada, "Unutulmamalıdır ki, Doğu Akdeniz bölgesindeki gerginliğin temelini Kıbrıs Rum tarafı atmıştır. Rum tarafı, Doğu Akdeniz'deki ülkelerle yaptığı tek taraflı ikili deniz sınırlarını belirleme anlaşmaları ve uluslararası enerji şirketlerine verdiği lisanslar ile sismik ve sondaj faaliyetlerini bugüne kadar sürdürmüştür" ifadeleri kullanıldı.

"KKTC ise her zaman diplomasi ve işbirliği çağrısı yapmış, Kıbrıs Türk halkının ada ve etrafındaki doğal kaynaklarının eşit sahibi olduğu gerçeğine uygun hareket edilmesinde ısrar etmiştir" denilen açıklamada, "Yaptığımız tüm bu çağrıların karşılıksız kalması neticesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, bölgedeki hak ve meşru çıkarlarının korunması için adım atmaya karar vermiş ve 2011 yılında bölgede faaliyete başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

"ENERJİ KONUSUNDA RUM TARAFININ TEK MUHATABI KIBRIS TÜRK TARAFIDIR"

Doğu Akdeniz'deki istikrarın sağlanmasının, Kıbrıs Rum tarafının bölgedeki doğal gaz kaynaklarının eşit sahibi olan Kıbrıs Türk tarafı ile işbirliği yapmasından geçtiği belirtilen açıklamada, "Kıbrıs konusunda olduğu gibi, ada ve etrafındaki Kıbrıs Türk Halkı ve Kıbrıs Rum halkına ait olan deniz yetki alanları içindeki enerji kaynaklarının yönetilmesi, işletilmesi, satılması ve eşit paylaşımı dahil olmak üzere, enerji konusunda da Rum tarafının tek muhatabının Kıbrıs Türk tarafı olduğunu bir kez daha hatırlatırız" denildi.

"2019 YILINDA YAPTIĞIMIZ YAPICI ÖNERİMİZ HALA GEÇERLİDİR"

Türkiye'nin tüm ilgili ülkelerin ve bölgede faaliyet gösteren enerji şirketlerinin katılım sağlayacağı bir konferans yapılması çağrısında bulunduğu ve KKTC'nin 2019 yılında yapmış olduğu yapıcı önerinin de hala geçerli olduğu anımsatan Dışişleri Bakanlığı, "Ancak Rum tarafı hiçbir öneriyi kabul etmediği gibi, bu önerilere de bugüne kadar hiçbir yanıt vermemiştir" açıklamasında bulundu.

Uluslararası toplumun Doğu Akdeniz'deki gerilimin sonlandırılması yönünde fikir ortaya koyarken, gerilimin kaynağının Rum tarafı olduğunun farkına varması gerektiği belirtilen açıklamada, "Kıbrıs meselesinde bir anlaşmaya varılmasını beklemeksizin, adadaki iki taraf arasındaki derin güven krizinin işbirliği, diplomasi ve diyalog aracılığı ile ortadan kaldırılmasının mümkün ve gerekli olduğu görüşündeyiz" denildi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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