Son Dakika: KKTC'den yeni koranavirüs kararı:  Ada'ya gelecekler 7 gün karantinada kalacak
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Son Dakika: KKTC'den yeni koranavirüs kararı:  Ada'ya gelecekler 7 gün karantinada kalacak

Son dakika gündem haberi... KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, 7 Eylül ile 20 Eylül arasında ülkeye gelecek tüm yolcuların 7 gün karantinada kalacağını duyurdu.

Son Dakika: KKTC'den yeni koranavirüs kararı:  Ada'ya gelecekler 7 gün karantinada kalacak
05.09.2020 19:50 | Son Güncelleme: 05.09.2020 19:54

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, 7 Eylül ile 20 Eylül arasında ülkeye gelecek tüm yolcuların 7 gün karantinada kalacağını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KKTC Başbakanı Ersin Tatar "Halkımızın alınan kararlara anlayış göstermesini istiyoruz" dedi.

En güçlü ülkelerin dahi koronavirus ile uğraştığına dikkat çeken Tatar, "Turizm ve eğitim adası olarak önlemler almak durumundayız" dedi.

 

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA


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Kaynak: DHA

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