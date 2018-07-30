Son Dakika! KKTC'den Rodos'a Kaçarken Yakalanan 50 FETÖ'cü Türkiye'ye Teslim Edildi
Son dakika! KKTC'den Rodos'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ üyesi 50 kişi Türkiye'ye teslim edildi.
Geçtiğimiz günlerde KKTC'den Rodos'a kaçmaya çalışırken yakalanan 50 FETÖ üyesi Türkiye'ye teslim edildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KONU İLE İLGİLİAÇIKLAMA YAPTI
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:
28.07.2018 tarihinde KKTC'den Yunanistan'ın Rodos adasına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarileri; öğretmen, albay, yarbay, teğmen, astsubay, er, marangoz ve kadınlardan oluşan toplam 50 kişi; arandıkları İl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gerekli yasal işlemlerin yapılması için bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alındı.