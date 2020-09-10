Son dakika! KKTC'deki koronavirüs hastalarının Türkiye'ye nakli başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! KKTC'deki koronavirüs hastalarının Türkiye'ye nakli başladı

Son dakika dünya haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan korona virüs (Covid-19) hastalarının Türkiye'ye nakline başlandı.

Son dakika! KKTC'deki koronavirüs hastalarının Türkiye'ye nakli başladı
10.09.2020 09:17 | Son Güncelleme: 10.09.2020 09:22

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan korona virüs (Covid-19) hastalarının Türkiye'ye nakline başlandı.

Türkiye'den Ercan Havalimanı'na gelen Türkiye Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, ilk etapta 4, koronavirüs hastasını alarak, Türkiye'ye geri döndü. Hasta nakli için gelen ambulans uçak, 23.30'da Türkiye'ye doğru hareket etti. Öte yandan, hasta nakli sırasında havalimanı görevlileri ve sağlık çalışanları tarafından maske kullanımı ve mesafe kuralına dikkat edildi. Ambulans uçaklarla KKTC'den Türkiye'ye hasta nakillerinin devam etmesi bekleniyor. KKTC'de Covid-19'da yaşanan artış sonrasında KKTC Başbakanı Ersin Tatar, ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı koronavirüs tespit edilen hastaların, tercih etmeleri durumunda Türkiye'deki sağlık servislerine nakline başlayacağını açıkladı. Aynı uçağın sabaha kadar 3 sefer yaparak,toplam 12 hastanın Ankara'ya götürüldüğü ifade edildi.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ İLE SIKINTILARI MUTLAKA AŞACAĞIZ"

Başbakan Tatar da açıklamasında şunları kaydetti: "Anavatan Türkiye her zaman ve her konuda olduğu gibi Covid-19'la mücadelemizde de yanımızda olmaya devam ediyor. Anımsanacağı üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27 Ağustos günü Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti. İşte bu çerçevede Türkiye bu gece yarısından itibaren buradaki Covid-19 hastalarının Türkiye'deki sağlık servislerine nakline başlıyor. Bir defa daha vurgulamak isterim ki hükümetimizin çalışmaları, Türkiye'nin desteği ile sıkıntıları mutlaka aşacağız. Sağlığımızı ön planda tutarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz ama ekonomimizin mahvolmasına da izin vermeyeceğiz."


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Angela Merkel Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Hadise Deniz Seki Ferhat Göçer Tayanç Ayaydın
Spor Can Bartu Tamer Tuna Josef De Souza Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: Son dakika! KKTC'deki koronavirüs hastalarının Türkiye'ye nakli başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 09:29:21. #1.14#
title