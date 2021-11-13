Son dakika: KKTC'de UBP-DP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı
Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) Cumhuriyet Meclisinde yapılan güven oylamasında Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) Cumhuriyet Meclisinde yapılan güven oylamasında Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisinde Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Partiden (DP) oluşan yeni koalisyon hükümeti için güven oylaması yapıldı. UBP-DP koalisyon hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'ndaki oylamada güvenoyu aldı. Oylamada, 27 "kabul", 19 "ret" oyu kullanılırken, 3 kişi ise oylamaya katılmadı. - LEFKOŞA