Son dakika! KKTC'de son 24 saatte 14 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
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Son dakika! KKTC'de son 24 saatte 14 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

28.12.2020 22:59 | Son Güncelleme: 28.12.2020 23:05
Son dakika! KKTC'de son 24 saatte 14 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Son dakika haber: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 14 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1499'a yükseldiğini duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 14 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1499'a yükseldiğini duyurdu.

Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 2 bin 203 test yapıldığını, 13'ü yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını ve 10 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Pozitif vakalardan bir kişinin daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu vurgulayan Pilli, tedavisi devam eden kişi sayısının 202 olduğunu ifade etti.

Pilli, yoğun bakımda ise bir hastanın olduğunu kaydetti.

Rum kesiminde 751 vaka

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 751 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 13 bin 482 test yapıldığını ve 751 vaka görüldüğünü açıkladı.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 20 bin 408'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 113'e yükseldi.

Öte yandan, aşılama işleminin dün başladığı Kıbrıs Rum kesiminde Rum lideri Nikos Anastasiadis bu sabah aşı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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