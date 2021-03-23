Son dakika! KKTC de dahil olmak üzere İzmir merkezli 53 ilde FETÖ operasyonu (6)

Son dakika haber: KKTC de dahil olmak üzere İzmir merkezli 53 ilde FETÖ operasyonu (6)GÖZALTI SAYISI 166 OLDUİzmir merkezli 35 il ve KKTC'de 184 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 166'ya yükseldi.