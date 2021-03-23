Son dakika! KKTC de dahil olmak üzere İzmir merkezli 53 ilde FETÖ operasyonu(5)
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Son dakika! KKTC de dahil olmak üzere İzmir merkezli 53 ilde FETÖ operasyonu(5)

23.03.2021 09:32 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:37
Son dakika! KKTC de dahil olmak üzere İzmir merkezli 53 ilde FETÖ operasyonu(5)

Son dakika haberi: KKTC de dahil olmak üzere İzmir merkezli 53 ilde FETÖ operasyonu(5)YENİ YÖNTEM UYGULANMAYA DEVAM EDİYOR İzmir merkezli 53 ilde ve KKTC'de eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda şu ana kadar 150 şüpheli gözaltına öğrenildi.

KKTC de dahil olmak üzere İzmir merkezli 53 ilde FETÖ operasyonu(5)

YENİ YÖNTEM UYGULANMAYA DEVAM EDİYOR 

İzmir merkezli 53 ilde ve KKTC'de eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda şu ana kadar 150 şüpheli gözaltına öğrenildi. 

Operasyonla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TSK içerisindeki örgüt üyelerini tespit etmek için kuvvet komutanlıklarıyla 'ortak veri paylaşımı' yaptığı öğrenildi. Ortak veri paylaşımıyla 13 Ekim 2020 ile 23 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen eş zamanlı 5 operasyonda da Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup 847'si muvazzaf 934 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi. DOSYALAR TEK TEK İNCELENİYOR Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılğı'nın idari yönden değerlendirilmesi için Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderdiği 3 bin 372 dosyada, terör örgütüyle bağlantısı olduğu saptanan 679 personelin ihracını sağladığı bildirildi. Dosyaların incelenmesine devam edildiği kaydedildi. 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,  

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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