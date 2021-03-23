Son dakika! KKTC de dahil olmak üzere İzmir merkezli 53 ilde FETÖ operasyonu(5)

Son dakika haberi: KKTC de dahil olmak üzere İzmir merkezli 53 ilde FETÖ operasyonu(5)YENİ YÖNTEM UYGULANMAYA DEVAM EDİYOR İzmir merkezli 53 ilde ve KKTC'de eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda şu ana kadar 150 şüpheli gözaltına öğrenildi.