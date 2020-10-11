Son dakika... KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı (2)

Gelen son dakika haberlerine göre SEÇİM YASAKLARIKKTC'de Cumhurbaşkanı ve anayasa değişikliği için yapılan seçimde bazı yasaklar da uygulanmaya başladı.