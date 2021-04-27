Son dakika... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Bakan Çavuşoğlu İsviçre'de
Son dakika haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Bakan Çavuşoğlu İsviçre'deİsviçre, (DHA)- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve beraberindeki heyet, Birleşmiş Milletler öncülüğünde düzenlenecek gayriresmi ??
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Bakan Çavuşoğlu İsviçre'de
İsviçre, (DHA)- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve beraberindeki heyet, Birleşmiş Milletler öncülüğünde düzenlenecek gayriresmi ??Kıbrıs Konferansı??na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı