Son dakika! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasına asla geçit vermeyeceğiz

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adada iki ayrı egemen, eşit devlet dışında bir anlaşmadan yana olmadıklarını ifade ederek, "Kıbrıs Türklerini adadan yok etmek ve adayı Rodos ve Girit'ten sonra 13'üncü ada olarak Yunanistan'a bağlamak, halen hedefleri budur. Asla buna geçit vermeyeceğiz. Çünkü çok şehit verdik. Çok bedeller ödedik" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine geldi. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün karşıladığı Cumhurbaşkanı Tatar, ilçenin tarihi kilim müzesini ve Ulu Cami'yi ziyaret etti. Çevredeki parkta oturan vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Tatar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin deniz yetki alanlarına ilişkin iddialarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Maalesef onlar bayağı bir şımarmışlar. Geçenlerde 9 Eylül Üniversitesi'nde, esasında 9 Eylül günüydü, beni çağırmışlar, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar da oradaydı. Orada yapılan değerlendirmelerde 'Adalar Denizi' dediğimiz Ege'de, o adalar ki zamanında bize aitti. Hepsini Yunanlar, Lozan Antlaşması bağlamında bir yolunu bulmuşlar, kendi egemenliklerine geçirmişler. Maalesef Lozan Antlaşması'na rağmen 3 mildeydi, sonra 6 mil, şimdi de 12 milden bahsetmektedirler. Aynı anlayışı da tüm Doğu Akdeniz'e yaymak suretiyle. Yani diyorlar ki 'Kıbrıs'ta hiç Kıbrıs Türk'ü yoktur. Hiç Türk halkı yoktur'. Güya adanın hepsi Rum Cumhuriyeti'ne aitmiş gibi orada, deniz yetki alanlarının da ortaya koydukları gerçekten kabul edilemez iddialarla, hem bizleri hem Türkiye'yi sarmak ve bizim büyük denizlere Akdeniz'in tümüne çıkış yollarımızı engellemek dediğim gibi 'Mavi Vatan'daki haklarımızı hukukumuzu, çiğnemek ve aynı zamanda da hava sahasındaki üstünlüğümüzü engellemek için her türlü kendilerine göre bir takım siyaset geliştirmişler. Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Sonuna kadar direneceğiz. Ama tabi ki biz Kıbrıs Türk halkı olarak böyle bir mücadeleyi kendi başımıza vermemiz mümkün değildir. Biz hep bu mücadelede Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde bu mücadeleyi vermek durumundayız. Bunu yapıyoruz bunu veriyoruz. Çok da mutluyuz çünkü Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaktadır" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivrihisar ilçesindeki ziyaretlerinin ardından kent merkezine geçerek Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.