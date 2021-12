Son dakika... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar "Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi"nin açılışını yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri ve sanatçıların eserlerinden oluşan "Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Sanat Müzesi Sergi Salonu'ndaki açılışa, Cumhurbaşkanı Tatar'ın yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile sanatseverler katıldı.

Tatar, burada yaptığı konuşmada Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 399'uncu sergisinin açılışını yaptıklarını belirterek "Bu üretkenlik için sizleri tebrik etmek istiyorum. 400'üncü serginin açılışını da kaçırmayacağım. 20 Aralık'ta açılacak sergide de yine yanınızda olacağım." dedi.

KKTC'nin bir iftihar kaynağı olan Yakın Doğu Üniversitesinin ortaya çıkardığı bu güzelliklerin ülkeye büyük bir değer kattığını ifade eden Tatar, "KKTC'nin bazı sıkıntıları olabilir ancak ülkemizin bağrından her alanda böyle üretken bir üniversite çıkmıştır. Çünkü Kıbrıs Türk toplumu her türlü yaratıcılığa her türlü üretime açıktır." ifadesini kullandı.

"Dünyaya katkı koyan bir noktadayız"

Tatar şöyle devam etti:

"Bizler sanatçı ruhluyuz, bizler evrenselliği yakalamış bir toplumuz. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin ortaya koyduğu eserler de bütün cesareti ve iradesiyle dünyaya işte bu mesajı veriyor. Bütün bu güzellikleri dünya ile paylaşabilmek, dünyalı olabilmek bizim hakkımızın da ötesinde dünya medeniyetine katkımızdır. Bütün ambargolara, izolasyonlara rağmen, dünyadan alan değil dünyaya katkı koyan bir noktadayız."

Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi, 24 Aralık'a kadar ücretsiz gezilebilecek.

Sergide, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nden 15 öğretim üyesi ve sanatçının resim, heykel, seramik ve baskı resimlerinden oluşan 45 eser yer alıyor.

