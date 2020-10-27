Son dakika haberleri: - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı çavuşoğlu ile görüştü
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Son dakika haberleri: - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı çavuşoğlu ile görüştü

27.10.2020 11:43 | Son Güncelleme: 27.10.2020 11:54
Son dakika haberleri: - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı çavuşoğlu ile görüştü

Son dakika politika haberi: - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı çavuşoğlu ile görüştü Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Ankara temasları devam ediyor.

- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Dışişleri Bakanı çavuşoğlu ile görüştü

ANKARA - Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Ankara temasları devam ediyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından bugünkü temaslarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile de bir araya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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