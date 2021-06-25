Son dakika... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "AB liderlerini bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum"
Son dakika haberler... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamaları BRÜKSEL - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Brüksel'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamaları BRÜKSEL - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Brüksel'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir