Son dakika... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "AB liderlerini bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum"
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Son dakika... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "AB liderlerini bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum"

Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamaları BRÜKSEL - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Brüksel'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamaları BRÜKSEL - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Brüksel'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Son dakika... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'AB liderlerini bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum'
Son dakika... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'AB liderlerini bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum'
Son dakika... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'AB liderlerini bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum'
Son dakika... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'AB liderlerini bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "(AB liderleri) Onları bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum."
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi: (1)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi: (1)
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Son dakika... KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "AB liderlerini bir kez daha Kıbrıs'ın gerçeklerini görmeye davet ediyorum" - Haberler
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