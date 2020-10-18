Son dakika! KKTC cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 77'si açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 51.49'unu, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 48,51'ini aldı.
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Son dakika! KKTC cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 77'si açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 51.49'unu, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 48,51'ini aldı.

18.10.2020 19:03 | Son Güncelleme: 18.10.2020 19:06
Son dakika! KKTC cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 77'si açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 51.49'unu, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 48,51'ini aldı.

Son dakika haberleri: KKTC cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 77'si açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 51.49'unu, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 48,51'ini aldı.

KKTC cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 77'si açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 51.49'unu, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 48,51'ini aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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