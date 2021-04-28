Son Dakika | KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansında Kıbrıs'ta kalıcı...
Son dakika haber: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansında Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan bir öneri sundu.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansında Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan bir öneri sundu. - CENEVRE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı