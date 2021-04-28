Son Dakika | KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansında Kıbrıs'ta kalıcı...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansında Kıbrıs'ta kalıcı...

Son Dakika | KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansında Kıbrıs'ta kalıcı...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansında Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan bir öneri sundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansında Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan bir öneri sundu. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Demir Karahan', dizide 'Efsane' lakaplı 'Teşkilat' görevlisini canlandıracak
"Demir Karahan", dizide "Efsane" lakaplı "Teşkilat" görevlisini canlandıracak
Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevular tavan yaptı
Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevular tavan yaptı
17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak
17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Adnan Menderes Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Acun Ilıcalı Meral Kaplan
Spor Diego Mesut Özil Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansında Kıbrıs'ta kalıcı... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 20:13:10. #1.15#

title