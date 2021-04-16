KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik temelinde kendi devletiyle yola çıkması meşru bir hakkıdır"
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik temelinde kendi devletiyle yola çıkması meşru bir hakkıdır"

Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

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Çavuşoğlu'nun Yunan bakana yanıtına KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan destek: 'Bravo sayın bakanımız' dedik
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik temelinde kendi devletiyle yola çıkması meşru bir hakkıdır'
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik temelinde kendi devletiyle yola çıkması meşru bir hakkıdır'
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik temelinde kendi devletiyle yola çıkması meşru bir hakkıdır'
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik temelinde kendi devletiyle yola çıkması meşru bir hakkıdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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