KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik temelinde kendi devletiyle yola çıkması meşru bir hakkıdır"
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu'nun Yunan bakana yanıtına KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan destek: 'Bravo sayın bakanımız' dedik
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı