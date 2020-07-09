Son dakika... KKTC Başbakanı Tatar'dan ABD'ye tepki: Rum uzlaşmaz tutumuna destek oluyorsunuz
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Son dakika... KKTC Başbakanı Tatar'dan ABD'ye tepki: Rum uzlaşmaz tutumuna destek oluyorsunuz

Son dakika haberlerine göre ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimini Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim programına dahil etmesine ilişkin bir tepki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) geldi.

Son dakika... KKTC Başbakanı Tatar'dan ABD'ye tepki: Rum uzlaşmaz tutumuna destek oluyorsunuz
09.07.2020 12:16 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:19

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimini Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim programına dahil etmesine ilişkin bir tepki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) geldi. KKTC Başbakanı Tatar, ABD'nin tutumunun yanlış olduğunu ifade ederek," ABD'nin tavrı kabul edilemez, Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu arttırmaktan başka bir işe yaramaz" dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, ABD'nin, GKRY'yi (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim (IMET) programına dahil etmesini eleştirdi. Konuyla ilgili yazılı açıklamalarda bulunan Tatar, ABD'nin tutumunun yanlış olduğunu ifade ederek,"Türkiye ve KKTC olarak Doğu Akdeniz'deki haklarımızı koruma kararlılığımızı somut adımlarla ortaya koydukça birileri kendi menfaatlerine dokunulduğu için çeşitli karşı oyunlar içine giriyor" dedi.

ABD'NİN KARARI ANCAK RUMLARIN UZLAŞMAZ TAVRINI DESTEKLER 

KKTC Başbakanı Tatar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:   "O yüzdendir ki bizler Kıbrıs konusunda haklarımızın korunması bakımından çok kırılgan, kritik bir döneme girdiğimizi, bu süreçten ancak ve ancak Türkiye ile karşılıklı saygı ve güven esasına dayalı politikalar ortaya koyarak selametle çıkabileceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını ileri taşımamız, Maraş'ı daha fazla gecikmeden açmamız gerektiğini ifade ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2020 mali yılına ilişkin tahsisat yasaları uyarınca Rum tarafını Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim Programına dahil ettiğini açıklaması bize göre Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik haklarımızı korumaktan caydırıcı olacağına inanılan yanlış bir  karardır. Böylesi yanlış adımlar bizi haklarımızı korumaktan vazgeçirmez, sadece ve sadece mevcut uzlaşmaz Rum tutumunu daha da artırır. Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs'ta iki egemen halk, iki devlet olduğu gerçeğini çok iyi bilmektedir. Bu gerçek ortadayken siz eğer Kıbrıs'taki iki tarafa eşit muamele yapmazsanız hem Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs'la ilgili ilkelerine ters düşmüş olursunuz, hem de Kıbrıs Türk halkının tepkisini toplarsınız."

"ABD VERDİĞİ KARARDAN VAZGEÇMELİ"

ABD'nin aldığı karardan vazgeçmeye çağıran Tatar, "Kıbrıs'taki iki ayrı yönetim arasındaki dengeyi göz ardı eden adımların Ada'da mevcut gerçeklere dayalı adil, kalıcı, yaşayabilir bir anlaşma sağlanmasına, ayrıca Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın temin edilmesine yardımcı olmayacağı nettir" uyarısında bulundu.


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Kaynak: DHA

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