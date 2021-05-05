Son Dakika | KKTC Başbakanı Saner: "Kendimi izole ettim"
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Son Dakika | KKTC Başbakanı Saner: "Kendimi izole ettim"

Son Dakika | KKTC Başbakanı Saner: 'Kendimi izole ettim'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Hamza Ersan Saner, günün erken saatlerinde programına katıldığı gazeteci Aytuğ Türkkan'ın korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonrası kendini izole ettiğini duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Hamza Ersan Saner, günün erken saatlerinde programına katıldığı gazeteci Aytuğ Türkkan'ın korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonrası kendini izole ettiğini duyurdu.

KKTC Başbakan Hamza Ersan Saner yaptığı yazılı açıklamada, bu sabah programına katıldığı gazeteci Aytuğ Türkkan'ın korona virüs (Covid-19) PCR testinin pozitif çıkması üzerine kendi kendini karantinaya aldığını belirtti. Çift doz aşı yaptırmasına rağmen, sağlık personellerinin önerilerine uyarak, en kısa sürede halkın arasına dönmeyi dilediğini ifade eden Saner, hükümet çalışmalarının aksamaması için gerekli önlemleri aldıklarını kaydetti.

Başbakan Saner, "Bu sabah programına katıldığım gazeteci Aytuğ Türkkan'ın Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını öğrenmiş bulunuyorum. Öncelikle gazeteci kardeşimiz Türkkan'a geçmiş olsun dileklerimi iletirken, değerli halkımızın bu durum sonrasında kendimi toplumdan izole ettiğimi bilmesini istiyorum. Çift doz aşılı olmama ve sürekli PCR testi yaptırmama rağmen, sağlık personelimizin önerilerine uyacak ve inşallah en kısa sürede tekrar halkımızın arasına döneceğim. Bu süre içinde hükümet çalışmalarının aksamaması için gerekli önlemleri almış bulunmaktayız. Olayın duyulmasından bu yana şahsıma gösterilen ilgi ve desteğe teşekkür eder, herkese sevgi, selam ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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