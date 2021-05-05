Son Dakika | KKTC Başbakanı Saner karantinaya alındı
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Son Dakika | KKTC Başbakanı Saner karantinaya alındı

Son Dakika | KKTC Başbakanı Saner karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika habere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Covid-19 testi pozitif çıkan bir gazeteci ile temaslı olduğu gerekçesi ile karantinaya alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Covid-19 testi pozitif çıkan bir gazeteci ile temaslı olduğu gerekçesi ile karantinaya alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Covid-19 şüphesi ile karantinaya alındı. Covid-19 testi pozitif çıkan gazeteci Aytuğ Türkan'ın programına katılan Saner'in temaslı olduğu gerekçesi ile karantinaya alındığı aktarılırken, KKTC'nin 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Kıbrıs Esnaf Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kamber'in de temaslı olduğu öğrenildi. Başbakan Saner'in konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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