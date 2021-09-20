Son dakika... KKTC Başbakanı Saner, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tarafından uğurlandı
AA / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve KKTC Başbakanı Ersan Saner'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çıkışı ANKARA - İki gündür Türkiye'de bulunan KKTC Başbakanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve KKTC Başbakanı Ersan Saner'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çıkışı
ANKARA - İki gündür Türkiye'de bulunan KKTC Başbakanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından uğurlandı.