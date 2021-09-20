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Son dakika... KKTC Başbakanı Saner, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tarafından uğurlandı

AA / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve KKTC Başbakanı Ersan Saner'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çıkışı ANKARA - İki gündür Türkiye'de bulunan KKTC Başbakanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve KKTC Başbakanı Ersan Saner'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden çıkışı

ANKARA - İki gündür Türkiye'de bulunan KKTC Başbakanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından uğurlandı.

Son dakika... KKTC Başbakanı Saner, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tarafından uğurlandı

Son dakika... KKTC Başbakanı Saner, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tarafından uğurlandı

Son dakika... KKTC Başbakanı Saner, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tarafından uğurlandı

Son dakika... KKTC Başbakanı Saner, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tarafından uğurlandı
AA / Cebrail Karabulut - Son Dakika Haberleri
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