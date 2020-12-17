Son dakika: KKTC Başbakanı Ersan Saner, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Son dakika: KKTC Başbakanı Ersan Saner, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

17.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:48
Son dakika: KKTC Başbakanı Ersan Saner, AA'nın

Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başbakan Saner, oylama hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerden 3 fotoğraf seçti.

Saner, "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu", "spor" kategorisinde Sefa Karacan'ın "Buz Pateni zarafeti", haber kategorisinde de Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" fotoğrafına oy verdi.

Saner, sporda hem aklın hem de fiziğin ürünü olan ve insan figürlerinin hoş bir şekilde kullanıldığı buz pateninin kendisini hayat boyu etkilediğini, bu yüzden o fotoğrafa oy verdiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bu yıl dünyayı kasıp kavurduğunu ve bu yüzden virüs konulu bir fotoğraf seçtiğini de kaydeden Saner, "Fotoğrafların temaları çok güzel, birini diğerinden ayırmak için seçmekte zorlanıyorsunuz. Ben seçerken mesleğimin bana verdiği ilhamdan dolayı yıllık olayları değerlendirdiğimi söylemek istiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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