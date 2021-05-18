KKTC Bakanlar Kurulu'ndan Muhaceret Yasa Tasarısı'na onay

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Bakanlar Kurulu tarafından muhaceret cezası olanlara af şansı tanıyacak olan Muhaceret Yasa Tasarısı'nın onaylandığını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Bakanlar Kurulu tarafından muhaceret cezası olanlara af şansı tanıyacak olan Muhaceret Yasa Tasarısı'nın onaylandığını duyurdu.

KKTC Bakanlar Kurulu'ndan, muhaceret cezası olanlara af şansı tanıyacak olan Muhaceret Yasa Tasarısı'na onay geldi. KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner 4 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Kurulun KKTC'de korona virüs (Covid-19) salgını süresince, muhaceret izni, çalışma izni ve öğrenci izni veya turist vizesi biten kişilerin aftan yararlanabilmesi için bir Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı onaylayarak Meclis'e gönderildiğini duyurdu.

Cezalılar 1 asgari ücret ödenerek aftan faydalanabilecek

Başbakan Saner, Yasa Tasarısı'nın Meclis'te yasallaşması halinde ülkede bulunan ve cezaya düşen tüm kişilerin, yasanın yürürlüğe girdiği andan itibaren 1 aylık asgari ücret ödeyerek bu aftan faydalanabileceğini belirtti. Saner, izinsiz olarak KKTC'de bulunmaktan dolayı ülkeden ayrılan ve cezalı çıkış yapan kişilerin de yine ülkeye giriş yaparken, 1 aylık asgari ücret ceza ödemeleri kaydıyla ülkeye girebileceklerini dile getirdi. Saner, izinsiz ikamet veya izinsiz çalışmasından dolayı ülkeden ihraç edilenlerin ise, yurtdışındaki konsolosluk veya temsilciliklere başvurup, yine 1 aylık asgari ücret ödeyerek KKTC'ye giriş yapabileceklerini kaydetti.

Başbakan Saner, aftan yararlanmak isteyen kişilerin veya eş ve çocuklarının, af tasarısının Meclis'te yasallaştığı tarihten itibaren 90 gün içerisinde başvurmaları halinde aftan yararlanabileceklerini kaydetti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı