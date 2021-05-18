KKTC Bakanlar Kurulu'ndan Muhaceret Yasa Tasarısı'na onay
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KKTC Bakanlar Kurulu'ndan Muhaceret Yasa Tasarısı'na onay

KKTC Bakanlar Kurulu'ndan Muhaceret Yasa Tasarısı'na onay
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Bakanlar Kurulu tarafından muhaceret cezası olanlara af şansı tanıyacak olan Muhaceret Yasa Tasarısı'nın onaylandığını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, Bakanlar Kurulu tarafından muhaceret cezası olanlara af şansı tanıyacak olan Muhaceret Yasa Tasarısı'nın onaylandığını duyurdu.

KKTC Bakanlar Kurulu'ndan, muhaceret cezası olanlara af şansı tanıyacak olan Muhaceret Yasa Tasarısı'na onay geldi. KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner 4 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Kurulun KKTC'de korona virüs (Covid-19) salgını süresince, muhaceret izni, çalışma izni ve öğrenci izni veya turist vizesi biten kişilerin aftan yararlanabilmesi için bir Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı onaylayarak Meclis'e gönderildiğini duyurdu.

Cezalılar 1 asgari ücret ödenerek aftan faydalanabilecek

Başbakan Saner, Yasa Tasarısı'nın Meclis'te yasallaşması halinde ülkede bulunan ve cezaya düşen tüm kişilerin, yasanın yürürlüğe girdiği andan itibaren 1 aylık asgari ücret ödeyerek bu aftan faydalanabileceğini belirtti. Saner, izinsiz olarak KKTC'de bulunmaktan dolayı ülkeden ayrılan ve cezalı çıkış yapan kişilerin de yine ülkeye giriş yaparken, 1 aylık asgari ücret ceza ödemeleri kaydıyla ülkeye girebileceklerini dile getirdi. Saner, izinsiz ikamet veya izinsiz çalışmasından dolayı ülkeden ihraç edilenlerin ise, yurtdışındaki konsolosluk veya temsilciliklere başvurup, yine 1 aylık asgari ücret ödeyerek KKTC'ye giriş yapabileceklerini kaydetti.

Başbakan Saner, aftan yararlanmak isteyen kişilerin veya eş ve çocuklarının, af tasarısının Meclis'te yasallaştığı tarihten itibaren 90 gün içerisinde başvurmaları halinde aftan yararlanabileceklerini kaydetti. - LEFKOŞA

KKTC Bakanlar Kurulu'ndan Muhaceret Yasa Tasarısı'na onay
KKTC Bakanlar Kurulu'ndan Muhaceret Yasa Tasarısı'na onay
KKTC Bakanlar Kurulu'ndan Muhaceret Yasa Tasarısı'na onay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan: '(Kabine toplantısında) Kademeli normalleşme takviminin ikinci etabını görüştük, önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama...
Erdoğan: "(Kabine toplantısında) Kademeli normalleşme takviminin ikinci etabını görüştük, önümüzdeki günlerde gelişmelere göre bu konudaki uygulama...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Abdullah Gül Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül
Magazin Cansu Dere Cemal Hünal Pınar Altuğ Tuba Büyüküstün
Spor Ozan Tufan Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KKTC Bakanlar Kurulu'ndan Muhaceret Yasa Tasarısı'na onay - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 01:02:39. #1.14#

title