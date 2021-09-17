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Son dakika: Kızına cinsel tacizi ses kaydıyla ortaya çıkan baba tutuklandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Haberler | Güncel
Son dakika: Kızına cinsel tacizi ses kaydıyla ortaya çıkan baba tutuklandı (2)

Son dakika haber... 'EN AZ 15 YIL HAPİS CEZASI VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ'İzmir'in Konak ilçesinde, kızına cinsel tacizi ses kayıt cihazı ile ortaya çıkaran eski eşi Asya D. (36) tarafından tabancayla vurulan Serkan E. (42), hastaneden taburcu edildi.

'EN AZ 15 YIL HAPİS CEZASI VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ'

İzmir'in Konak ilçesinde, kızına cinsel tacizi ses kayıt cihazı ile ortaya çıkaran eski eşi Asya D. (36) tarafından tabancayla vurulan Serkan E. (42), hastaneden taburcu edildi. Savcılığın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Serkan E., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Mağdurların avukatı Zelal Alp, "Kendi öz kızlarına cinsel istismarda bulunan baba haftalardır süren hukuk mücadelesi sonucunda taburcu olur olmaz, gözaltına alındı. İfadesinde sesin kendisine ait olmadığını ileri süren baba çıktığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu çerçevede savunmasına itibar etmeyen mahkeme babanın tutuklu yargılanmasına karar verdi. Kovid- 19 test sonucu pozitif çıkmasına rağmen Sulh Ceza Hakimliği inisiyatif kullanmadı ve şüphelinin tutuklanıp, cezaevinde karantinaya alınmasına karar verdi. Baba hakkında her iki kızına yönelik hareketleri sebebiyle 15 yıldan az olmamak üzere hapis cezası verilmesini talep ediliyoruz" dedi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,


Son dakika: Kızına cinsel tacizi ses kaydıyla ortaya çıkan baba tutuklandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Son Dakika Haberleri
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