Son Dakika | Kızıltepe'de uyuşturucu operasyonlarında 61 şüpheli yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde son 3 ayda yürütülen uyuşturucu operasyonlarında 61 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eylül, ekim ve kasım aylarında Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince ilçede gerçekleştirilen 56 farklı operasyonda, 61 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Yapılan çalışmalarda, 23 gram esrar, 135 gram eroin, 65 gram metamfetamin, 32 uyuşturucu hap ve 2 kök kenevir ele geçirildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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