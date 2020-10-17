Son Dakika | Mardin'de sahte içki operasyonu

Son dakika gündem haberi... Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte alkol yapımı ile mücadele kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bir ikamette arama yapıldı.

Aramada, 5 litrelik 2 su şişesi içerisinde toplam daralı ağırlığı 6 bin 800 gram açık rakı, 2,5 litrelik 2 şişe içerisinde toplam daralı ağırlığı 3 bin 350 gram olan açık viski, 1550 gram bidon içerisinde etil alkol, 5 şişe viski, 2 votka, rakı ile içki yapımında kullanılan tıpa, şişe, poşet, aroma gibi ürünler bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar