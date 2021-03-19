Son dakika... Kızıltepe'de kümes hırsızları, 27 kamera takibe alınarak yakalandı
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Son dakika... Kızıltepe'de kümes hırsızları, 27 kamera takibe alınarak yakalandı

19.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:45
Son dakika... Kızıltepe'de kümes hırsızları, 27 kamera takibe alınarak yakalandı

Bir son dakika haberine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evin bahçesindeki kümesten hindileri çalan hırsızlar, jandarmanın titiz çalışması sonucu 27 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evin bahçesindeki kümesten hindileri çalan hırsızlar, jandarmanın titiz çalışması sonucu 27 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı.

Kızıltepe'de Y.B. isimli şahsa ait 8 hindi, Kızıltepe Günlüce Mahallesinde bulunan evinin bahçesindeki kümesten kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar sonucu hırsızlık olayında kullanılan aracın kiralık olduğu bilgisine ulaşıldı. Kiralama şirketinden kiralayan şahsın bilgilerine ulaşan jandarma ekipleri aracı ve şahısları bölgede bulunan 27 kamerayla takibe aldı. Söz konusu aracı kiralayan M.G. ile araçta bulunan M.Ö., S.Ç. ve C.G. isimli şahıslar Kızıltepe ilçe merkezinde yakalandı. Yapılan sorgulamada hindileri çaldıklarını ve Z.Ş. isimli şahsa sattıklarını itiraf eden 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hırsızlık olayına konu olan hindileri satın alan Z.Ş. hakkında da suç eşyasını satın almak suçundan ayrıca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gözaltında bulunan M.G., M.Ö., S.Ç. ve C.G isimli şahısların jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği, çalınan 8 hindinin de sahibine teslim edildiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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