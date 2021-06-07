Kızılırmak'ta balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı
Sivas'ta, Kızılırmak'ta balık ölümleri yaşanması üzerine inceleme başlatıldı.
Sivas'ta, Kızılırmak'ta balık ölümleri yaşanması üzerine inceleme başlatıldı.
Kızılırmak'ın geçtiği İncesu mevkisinde ölü balık gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.
Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ekipleri, bölgeye gelerek numune aldı, su sıcaklığını ölçtü.
Numunelerin, ilgili laboratuvarlara gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde