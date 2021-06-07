Kızılırmak'ta balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızılırmak'ta balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta, Kızılırmak'ta balık ölümleri yaşanması üzerine inceleme başlatıldı.

Sivas'ta, Kızılırmak'ta balık ölümleri yaşanması üzerine inceleme başlatıldı.

Kızılırmak'ın geçtiği İncesu mevkisinde ölü balık gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ekipleri, bölgeye gelerek numune aldı, su sıcaklığını ölçtü.

Numunelerin, ilgili laboratuvarlara gönderildiği öğrenildi.

Kızılırmak'ta balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı
Kızılırmak'ta balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı
Kızılırmak'ta balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı
Kızılırmak'ta balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı
Kızılırmak'ta balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hazal Kaya Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Ergin Ataman Aziz Yıldırım Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kızılırmak'ta balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 22:51:10. #1.13#

title