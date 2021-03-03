Son dakika! Kızılcahamam kaplıcaları Kovid-19 tedbirleriyle yeniden hizmete açılıyor
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Son dakika! Kızılcahamam kaplıcaları Kovid-19 tedbirleriyle yeniden hizmete açılıyor

03.03.2021 21:01 | Son Güncelleme: 03.03.2021 21:04
Son dakika! Kızılcahamam kaplıcaları Kovid-19 tedbirleriyle yeniden hizmete açılıyor

Bir son dakika haberine göre Kızılcahamam kaplıcalarının yeni tip koronavirüs (Kocid-19) kapsamında kontrollü normalleşme sürecinde belirlenen tedbirlerle yeniden hizmete açılacağı bildirildi.

Kızılcahamam kaplıcalarının yeni tip koronavirüs (Kocid-19) kapsamında kontrollü normalleşme sürecinde belirlenen tedbirlerle yeniden hizmete açılacağı bildirildi.

Normalleşme adımları kapsamına riayet ederek Kızılcahamam'da bulunan küçük kaplıca ve termal jakuzilerin 4 Mart Perşembe, büyük kaplıcanın ise 5 Mart Cuma günü hizmete başlaması planlanıyor.

Kaplıcalarda 07.00-19.00 saatlerinde kurallara uyularak hizmet verilecek. HES kodu ile girip peştamal verilmeyecek olan müşteriler kaplıcalara kendilerinin getireceği şort ve mayo ile girecek.

Ayrıca kaplıcalarda kese ve sauna hizmeti verilmeyecek.

???????Belediye Başkanı Süleyman Acar, dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle kapatmak zorunda kaldıkları tesisleri normalleşme adımları çerçevesinde yeniden hizmete sunacaklarını belirterek, "Tekrar hem halkımıza hem de misafirlerimize hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan isteğimiz kurallara uygun şekilde tesislerimizden faydalanmaları. Çünkü alınan bütün önlemler, koyulan kurallar onların sağlığı için. Bu vesile ile ilçemize tüm misafirlerimizi davet ederek, personel arkadaşlarımıza da işlerinde kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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