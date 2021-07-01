Son dakika: Kızılcahamam'da piknik sırasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika: Kızılcahamam'da piknik sırasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika: Kızılcahamam'da piknik sırasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde piknik yapan grup üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde piknik yapan grup üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtboğazı Barajı mesire alanına piknik yapmak için gelen gruptakiler husumetten dolayı tartıştı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine H.G. (24) ve Y.O. (24) yaralandı.

Yakınları tarafından, mesire alanına yakın olan Kahramankazan ilçesindeki Hamdi Eriş Devlet Hastanesine getirilen yaralılardan Y.O. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. H.G. ise buradaki müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı.

Bu arada, olayın ardından Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi bahçesine gelen taraflar arasında gerginlik yaşandı, polis ve jandarma ekipleri, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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