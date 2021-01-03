Son Dakika | Kızılcabölükspor'un Altınordu ile anlaşması iptal edildi
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Son Dakika | Kızılcabölükspor'un Altınordu ile anlaşması iptal edildi

03.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:00
Son Dakika | Kızılcabölükspor'un Altınordu ile anlaşması iptal edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Kızılcabölükspor'un TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun hazırlayıcı takımı olması için sağlanan anlaşmanın iptal edildiği bildirildi.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Kızılcabölükspor'un TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun hazırlayıcı takımı olması için sağlanan anlaşmanın iptal edildiği bildirildi.

Kızılcabölükspor Kulübünden yapılan açıklamada, Altınordu'nun gerekli protokolleri yerine getiremeyeceğini belirttiği ve bunun üzerine anlaşmanın iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Takımımız şu aşamada Altınordu'nun hazırlayıcı takımı olmayacak ve sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Şirinköy'deki tesislerimizde devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kızılcabölükspor yönetimi, 29 Aralık'ta yaptığı açıklamada, kulübün futbol takımının Altınordu'nun hazırlayıcı takımı olması için resmi olarak anlaşmaya varıldığını duyurmuş, takımın yılbaşı tatilinin ardından çalışmalarını Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde sürdüreceğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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