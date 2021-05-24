Son dakika... Kızılcabölükspor'da kongre ertelendi
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Son dakika... Kızılcabölükspor'da kongre ertelendi

Son dakika... Kızılcabölükspor'da kongre ertelendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Misli.com 3'üncü Lig'deki Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor'da 4-11 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağan seçimli genel kurul ertelendi.

Misli.com 3'üncü Lig'deki Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor'da 4-11 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağan seçimli genel kurul ertelendi. Kongrenin ilk tarihi 18 Haziran, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci tarihi ise 25 Haziran olarak belirlendi.

Denizli ekibi Kızılcabölükspor'da seçimli genel kurul ertelendi. 18 ya da 25 Haziran'da yapılması planlanan kongre, koronavirüs pandemisi nedeniyle önlemlere dikkat edilerek gerçekleştirilecek. Üyeler, Hes kodu olmadan içeri alınmayacak, bununla birlikte geçerli resmi kimlik ibraz etmeyen üyeler de genel kurulda yerini alamayacak. Ateş ölçümleri yapılarak içeri alınacak üyeler, genel kurul süresince maskesini takmak zorunda olacak. Maskesini takmayan delegeler, salon dışını çıkartılacak ve kolluk kuvvetleri tarafından cezai işlem uygulanacak. Ayrıca salgın sebebiyle her delege kongre salonunda 2 metre mesafe ile oturacak.

TEKNİK DİREKTÖR TANSU YAAN'LA YOLLAR AYRILDI

Öte yandan Kızılcabölükspor yönetimi, yeni sezon öncesi teknik direktör Tansu Yaan'la yollarını karşılıklı anlaşmayla ayırdı. Yaan'ın üst liglerden teklifler alması ve kongre sürecindeki belirsizlikler nedeniyle ayrılığı kendisinin talep ettiği açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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