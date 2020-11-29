Son Dakika | Kızılcabölükspor'da Ali Yalçın dönemi sona erdi
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Son Dakika | Kızılcabölükspor'da Ali Yalçın dönemi sona erdi

29.11.2020 11:32 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:36
Son Dakika | Kızılcabölükspor'da Ali Yalçın dönemi sona erdi

Gelen son dakika haberlerine göre MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde 1877 Alemdağspor'a da evinde 4-2 yenilerek 9 puanla düşme hattı sınırında kalan Kızılcabölükspor'da teknik direktör Ali Yalçın istifa etti.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde 1877 Alemdağspor'a da evinde 4-2 yenilerek 9 puanla düşme hattı sınırında kalan Kızılcabölükspor'da teknik direktör Ali Yalçın istifa etti. Ligde bu sezon çıktığı 11 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi alan sarı-kırmızılılarda ayrılık kararını sosyal medya hesabından açıklayan tecrübeli çalıştırıcı, "Böyle zamanda biz hocalar istifa etmesini de bilmeliyiz. 2 sezon önce Play-Off oynadığımız, geçen sezon geldiğimde hiç mağlup olmadığımız takımımız maalesef bu sezon tam kadroyu oturttuk derken 12 koronavirüs vakası ve sakatlıklar yüzünden istediğimiz 11'i oluşturamadık. Alınan kötü neticelerden sonra takımın havası iyice bozuldu. Böyle durumlarda hoca değişimleri takımlara yarıyor. Biz de bu sebepten dolayı görevimizden affımızı istedik. Başkan Osman Duran ve Futbol Şube Sorumlusu Halil Tun başta olmak üzere tüm Kızılcabölükspor camiasına teşekkür eder, başarılar dilerim" dedi. 

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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