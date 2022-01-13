Son dakika... Kızılcabölük'te iki imza daha

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Kızılcabölükspor, dış transferde iki oyuncuyla daha anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, Darıca Gençlerbirliği'nden 21 yaşındaki forvet Behiç Alpagut Özeren ve Nazilli Belediyespor'dan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Kaan Akman'la sözleşme imzaladı. Denizli temsilcisi ara transfer döneminde Beşiktaş'tan stoper Halil Duman ve Esenler Erokspor'dan forvet İdris Furat'ı da kadrosuna katmıştı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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