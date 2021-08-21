Son dakika: Kızılay sel bölgelerinde iyileştirme çalışmalarına destek oluyor
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Son dakika: Kızılay sel bölgelerinde iyileştirme çalışmalarına destek oluyor

Son dakika: Kızılay sel bölgelerinde iyileştirme çalışmalarına destek oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika gelişmesine göre 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz'de yaşanan yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su baskınlarının 10.

11 Ağustos'ta Batı Karadeniz'de yaşanan yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su baskınlarının 10. günü geride kalırken Kızılaycılar beslenme yardımından psiko sosyal desteğe, ev ve iş yerlerinin temizlenmesinden köylere helikopterlerle yardım ulaştırmaya kadar geniş bir yelpazede çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop Ayancık, Bartın Ulus, Kastamonu Azdavay ve Bozkurt ilçelerinde Kızılay afetin ilk anından bu yana toplam bin 273 personel ve bin 255 gönüllüsüyle sahada çalışmalara yoğun destek veriyor.

515 binden fazla vatandaşa insani yardım

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 16 seyyar mutfak/beslenme aracı ve 63 operasyon aracıyla selzedelerin beslenme ihtiyacına cevap veren Kızılaycılar, toplamda 350 binden fazla kişiye sıcak yemek dağıttı, 62 binden çok kumanya ile de beslenme hizmeti verdi. Ayrıca 142 binden fazla ikramlığı da selzedelere ulaştıran Kızılay, selden etkilenen bölgelerde en çok ihtiyaç duyulan temiz içme suyunu da sağlayarak vatandaşların beslenme ve içecek ihtiyaçlarını karşıladı.

Köylere yardımlar helikopterlerle ulaştırıldı

Ulaşılamayan köylere yardım malzemelerinin sevki Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü helikopterleri ile sağlandı. Kızılay Sinop ve Kastamonu'da kurduğu lojistik merkezlerle köylere gıda maddeleri, temizlik ve hijyen malzemeleri, ekmek ve diğer ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım kolilerini ulaştırdı.

Meydana gelen afetin büyüklüğü sebebiyle ciddi bir travma yaşayan bölge halkını uzman ekipleriyle tek tek ziyaret eden Kızılay'ın psikososyal destek ekipleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri ile koordineli bir şekilde sahada destek veriyorlar. Başta çocuklar olmak üzere afetten en çok etkilenen kırılgan gruplara öncelik veren ekipler, selzedelerin mental olarak iyi hissetmelerini sağlamak için seferber oluyorlar.

Kızılay'ın çalışmalarına ilk günden bu yana büyük destek veren gönüllü ordusu, afetin etkisinin azalmasıyla birlikte temizlik çalışmalarına başladı. Cadde ve sokakları tek tek dolaşan gönüllüler, selden zarar gören ve çamurla kaplanan ev ve iş yerlerinin temizlenmesi için kolları sıvadı. Selzede ve esnafın hasar gören ev ve iş yerlerini eski haline getirebilmek için çalışmalarını sürdüren gönüllüler, yoğun çaba gösteriyor. - ANKARA

Son dakika: Kızılay sel bölgelerinde iyileştirme çalışmalarına destek oluyor
Son dakika: Kızılay sel bölgelerinde iyileştirme çalışmalarına destek oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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