Son Dakika: Kızılay Orta Anadolu Kan Merkezi Müdürü: Ciddi anlamda immün plazma ihtiyacı var
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Son Dakika: Kızılay Orta Anadolu Kan Merkezi Müdürü: Ciddi anlamda immün plazma ihtiyacı var

Son dakika gündem haberi: ANKARA'da Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler, koronavirüs geçirmiş hastaları plazma bağışına davet ederek, "Koronavirüste birinci dalganın frekansı düşmedi.

Son Dakika: Kızılay Orta Anadolu Kan Merkezi Müdürü: Ciddi anlamda immün plazma ihtiyacı var
19.08.2020 10:14 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:56

ANKARA'da Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler, koronavirüs geçirmiş hastaları plazma bağışına davet ederek, "Koronavirüste birinci dalganın frekansı düşmedi. Kullanımın artmasıyla beraber 1,5-2 ay kadar bir süre içerisinde immün plazma stoklarını neredeyse erittik. Birkaç gün içinde ihtiyacı neredeyse zar zor karşılayacak noktaya geleceğiz. Şu anda ciddi anlamda immün plazma ihtiyacı oluşmuş durumda" dedi.

Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler, koronavirüs hastalarında kullanılan immün plazmaya ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Güler, plazma tedavisi için iyileşen koronavirüs hastalarına ulaştıklarını anımsatarak, hastaların, tedavileri bittikten 14 gün sonra bağışçı olabileceklerini söyledi. Güler, "Ama 14 gün sonra bağışçı olabilmeleri için pozitifliklerinin yanı sıra 2 tane negatiflikleri olması gerekiyor. Bunları bütün bağışçılar karşılayamayabiliyor. İkinci bir seçenek olarak da 28 gün geçtikten sonra negatiflik aramıyoruz. Aslında koronavirüs geçirdikten sonra sadece plazma bağışı değil, 28 gün geçtikten sonra tam kan bağışı da yapabiliyor" dedi.

'YÜZDE 20'SİNDE ANTİKOR RASTLANMIYOR'Plazma ile birlikte antikor da bakmaya başladıklarını belirten Dr. Güler, "Önceden stoklarda olanlar ve 2,5 ay önceden itibaren bağış yapanların vermiş oldukları plazma ürününün içinde antikor var mı yok mu, koronavirüse karşı test ettikten sonra hastanelere gönderiyoruz. Bu oranda yaklaşık yüzde 80 pozitif çıkıyor, yüzde 20'sinde antikor çok rastlanmıyor. Bu aldığımız yüzde 20 plazmaları da imha ediyoruz, hastanelere göndermiyoruz" diye konuştu.'İHTİYACI BİRKAÇ GÜN İÇİNDE ZOR KARŞILAYACAK NOKTAYA GELECEĞİZ'Kızılay olarak hastanelere yaklaşık 7 bin plazma gönderdiklerini belirten Dr. Murat Güler, "Ama şunu gördük ki birinci dalganın frekansı düşmedi. Sayılar aynı düzeyde ve biraz artarak devam etti. Dolayısıyla kullanım da arttı. Kullanımın artmasıyla beraber 1,5-2 ay kadar bir süre içerisinde bu stokları neredeyse erittik. Şu anda stoklar binler civarında seyrediyor. İhtiyacı neredeyse birkaç gün içinde zar zor karşılayacak noktaya geleceğiz. Havaların soğuması ile vakaların artacağından bahsediliyor. Biz de 5 binin üzerinde plazma stoğu olduğu için 'ikinci dalgaya hazırız' diye açıklama yaptık. Sonuç olarak bu hiç düşmeyince ve kullanım ciddi oranda artınca stoklar istediğimiz oranda değil. Türkiye'de 14 tane plazma toplama merkezimiz var. Buralarda gece 00.00'a kadar çalışılıyor. İşin ciddiyetini vurgulamamız gerekiyor, onu oturtabilirsek aslında ihtiyacı yine karşılayacağız. Biz güçlü bir ülkeyiz, bunun da üstesinden geleceğiz" ifadesini kullandı.'CİDDİ ANLAMDA İMMÜN PLAZMA İHTİYACI VAR'

Koronavirüs geçirmiş hastalara plazma bağışında bulunmaları yönünde çağrı yapan Dr. Güler, "Bu algıyla alakalı bir şey. Televizyon ve sosyal medyada halkımız genel olarak ihtiyaç olduğu ile ilgili haberleri görmediği için 'ihtiyaç yok' gibi zannedebilir. Aslında şu anda ciddi anlamda immün plazma ihtiyacı oluşmuş durumda. Tam anlamıyla bütün ihtiyaçları karşılayamıyoruz. O noktaya geldik. Kullanım çok arttı. Haziran'daki kullanımın 3-4 katı kadar temmuz ayında kullanım var. İlk zamanlarda yüzde 90 oranında kabul varken şimdi yarı yarıya düştü. Randevu verilmesine rağmen gelmeyenler olabiliyor. Duyarlılık bu noktada biraz kayboldu gibi geliyor. 'Plazma kullanımında durum nedir' bunları fazla televizyonda göremiyoruz. Dolayısıyla farkındalık biraz halkımızda azalmış durumda. Belki bunun üzerinde biraz durmak gerekiyor. Bazı günler 2-3 tane plazma bağışı alıyorsunuz, bazı günler 18-20 tane. Şu anki ortalamamız günlük 10-15. Bir plazma bağışından iki hasta faydalanıyor. Burada 15 alıyorsak 30 hastaya çıkabiliyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

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