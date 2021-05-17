Son Dakika | Kızılay köyde yaşayan çocukları unutmadı
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Son Dakika | Kızılay köyde yaşayan çocukları unutmadı

Son Dakika | Kızılay köyde yaşayan çocukları unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberine göre Türk Kızılay Van Muradiye Şubesi tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle köyde yaşayan çocuklara bayram hediyesi verildi.

Türk Kızılay Van Muradiye Şubesi tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle köyde yaşayan çocuklara bayram hediyesi verildi.

Türk Kızılay Van Muradiye Şubesi üye ve gönüllüleri tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle köyde yaşayan çocuklara sürpriz yapıldı. Düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Türk Kızılay'ı Çaldıran ve Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay, "Çocuklar dünyada her şeyi güzelleştirdikleri gibi Ramazan bayramını da bizim için güzelleştirdi. Tüm çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Her zaman çocuklarımızla birlikteyiz. Bu anlamda ilçemize bağlı köylerdeki çocuklarımızı bayramın üçüncü gününde ziyaret ederek meyve suyu, çikolata ikram ederek bayramlarını kutladık" dedi. - VAN

Son Dakika | Kızılay köyde yaşayan çocukları unutmadı
Son Dakika | Kızılay köyde yaşayan çocukları unutmadı
Son Dakika | Kızılay köyde yaşayan çocukları unutmadı
Son Dakika | Kızılay köyde yaşayan çocukları unutmadı
Son Dakika | Kızılay köyde yaşayan çocukları unutmadı
Son Dakika | Kızılay köyde yaşayan çocukları unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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