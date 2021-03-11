Türk Kızılay Tekirdağ Şubesinden yardım geldi

Son gelişmelere göre, Türk Kızılay Tekirdağ Şubesi, ihtiyaç sahibi çocuklara denetimli serbestlik tedbir kapsamında giysi yardımı yaptı.

Türk Kızılay Tekirdağ Şubesi, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ihtiyaç sahibi yükümlülerin çocuklarına giysi yardımında bulundu.

Türk Kızılay Tekirdağ Şubesi denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ihtiyaç sahibi yükümlülerin çocukları için kıyafet, ayakkabı ve montların olduğu paketler oluşturdu.

Şube Başkanı Hamiyet Çizen, Kadın Kolları Başkanı Filiz Yazıcı ve gönüllüler paketleri Tekirdağ Adliyesine getirerek cumhuriyet savcısı Alper Arıtan'a teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman