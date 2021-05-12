Son Dakika | Kızılay'dan Şırnak'ta çocuklara bayramlık
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Son Dakika | Kızılay'dan Şırnak'ta çocuklara bayramlık

Son Dakika | Kızılay'dan Şırnak'ta çocuklara bayramlık
Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre HER yıl ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet hediye eden Kızılay, bu bayramda da Şırnaklı 1000 çocuğu giydirecek.

HER  yıl ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına  bayramlık kıyafet hediye eden Kızılay, bu bayramda da Şırnaklı 1000 çocuğu giydirecek. Hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen kıyafetler, paketlenerek ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtımına başlandı. 

Kızılay Şırnak Şube Başkanı Muhittin Benek, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik, nakdi ve gıda yardımlarına  devam edeceklerini ifade ederek, "Kızılay olarak her yıl olduğu gibi, büyük bir iyilik ordusuyla, iyilik ve dayanışma seferberliğine çıktık. Ramazan yardımlarımızla bu yıl da binlerce ihtiyaç sahibine yardım elimizi uzatıyoruz. Tabii ki bunları, kıymetli bağışçılarımızın destekleriyle yapıyoruz. Bu kapsamda, ramazan ayında hedeflediğimiz hane sayısı 2 bin 500 olup, saha çalışmalarımız ve dağıtımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar ulaştığımız hane sayısı yaklaşık 2000 oldu. 1200 gıda kolisi dağıttık. 680 ailemize zekat yardımında bulunduk. Yaklaşık 1000 çocuğumuza da giyim yardımında bulunacağız. Zekat ve fitrelerinizi Kızılay'a bağışlayarak, ailelere destek olabilirsiniz" dedi.


Son Dakika | Kızılay'dan Şırnak'ta çocuklara bayramlık
Son Dakika | Kızılay'dan Şırnak'ta çocuklara bayramlık
Son Dakika | Kızılay'dan Şırnak'ta çocuklara bayramlık
Son Dakika | Kızılay'dan Şırnak'ta çocuklara bayramlık
Son Dakika | Kızılay'dan Şırnak'ta çocuklara bayramlık
Son Dakika | Kızılay'dan Şırnak'ta çocuklara bayramlık
Son Dakika | Kızılay'dan Şırnak'ta çocuklara bayramlık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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