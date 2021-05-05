Son dakika: Kızılay'dan çocuklara bayram hediyesi
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Son dakika: Kızılay'dan çocuklara bayram hediyesi

Son dakika: Kızılay'dan çocuklara bayram hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Türk Kızılayı Ramazan bayramında evlerinde kalmak zorunda olan çocuklar için bayramlık çalışmalarını hızlandırdı.

Türk Kızılayı Ramazan bayramında evlerinde kalmak zorunda olan çocuklar için bayramlık çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmaları inceleyen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bir milyon 300 bin parça tekstil eşyası ihtiyaç sahiplerine bayramlık olarak ulaştırılıyor" dedi.

Türk Kızılayı, ilk olarak 2013 yılında başlattığı ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık hediye etme projesiyle bu Ramazan Bayramı'nda da çocukları yalnız bırakmayacak. Hayırseverlerin bağışlarıyla temin edilen, içinde yaş gruplarına ve cinsiyetlerine göre gömlek, pantolon, tişört, çorap ve oyuncak bulunan hediye paketleri, çocuklara ulaştırılmak üzere paketlenerek kolilere yerleştirilmeye başlandı. Korona virüs salgını kapsamında 17 günlük tam kapanma haberiyle bayramda da evde olunmasına rağmen çocuklar, yine de bayramı bayramlıksız geçirmesin diye ihtiyaç sahibi vatandaşlardan yardım elini hiç çekmeyen Türk Kızılayı, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

"1 milyon 3 yüz bin parça tekstil eşyası ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı"

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık bayramlık hazırlanmasına yönelik çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerinin ardından Türk Kızılay'ı Güngören Şubesi depo alanında açıklamalarda bulunan Türk Kızılay genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bu Ramazan'da yaklaşık bir milyon 300 bin parça tekstil eşyası ihtiyaç sahiplerine bayramlık olarak ulaştırılıyor. Şu ana kadar yaklaşık 1 milyonu şubelerimize sevk edildi. Şubelerimiz tarafından onlar paketleniyor. Özellikle de yavrularımızın beden ölçülerine göre bunlar bayramlık hediye paketlerine dönüştürülüyor ve yaklaşık 400 bin ihtiyaç sahibi insanımıza bayramlık olarak ulaştırılıyor" diye belirtti.

Bağışçılara çok teşekkür eden Başkan Kınık, "Türkiye gerçekten bir tekstil ülkesi, aynı zamanda da ihtiyaç sahiplerini gerçekten hiç unutmuyor" dedi.

Salgın döneminde devam eden Ramazan yardımları ve oruçla ilgili konulara da değinen Başkan Kınık, "Bir taraftan aşevlerimizde kazanlarımız kaynıyor ve kaynadı, diğer taraftan ihtiyaç sahibi ailelerimize yurt içinde ve yurt dışında Ramazan kolilerimizi ulaştırdık. Diğer taraftan zekatlarımızı ve filtrelerimizi ihtiyaç sahibi olanlara ulaştırdık. 8 milyon ihtiyaç sahibine ulaşma hedefiyle yola çıkmıştık. Hedeflediğimiz bağıştan daha fazla bir teveccüh oldu. 88 milyon gibi bir hedef koymuştuk, bugün itibariyle 95 milyon gibi bir bağış geldi. Dolayısıyla ihtiyaç sahibi kişilere bu anlamda daha fazla yardım ulaştırabileceğiz" dedi.

"Kan stokumuz azaldı"

Türk Kızılay genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kan veren kişi sayısındaki düşüşe dikkat çekerek, "Kovid kürese pandemisi ve Ramazan'ın da bu anlamdaki etkisi kan bağışlarında ciddi anlamda maalesef aşağı yönde trend oluşturdu. Bizim her gün günde 8-9 bin ünite kan, kıymetli bağışçılarınızdan toplamamız gerekiyor. Türkiye'mizin bin beş yüze yakın hastanesi bu kanları her gün kullanıyor. Yaklaşık 24-25 bin kan bileşenini hastanelere sevk etmek zorundayız. Üzülerek ifade etmek gerekirse yaklaşık şu anda 28 bin civarında kan stokumuz bulunuyor. Değerli kan bağışçılarınızı bu dönemde biraz daha fedakarlığa davet ediyoruz" şeklinde önemli açıklamalarda bulundu.

Türk Kızılay Başkanı, gönüllülerle birlikte bayramlık kıyafetleri hazırlayıp kolilere yerleştirildi ve çocuklara bir de bayram mesajı içeren kartlar koydu. - İSTANBUL

Son dakika: Kızılay'dan çocuklara bayram hediyesi
Son dakika: Kızılay'dan çocuklara bayram hediyesi
Son dakika: Kızılay'dan çocuklara bayram hediyesi
Son dakika: Kızılay'dan çocuklara bayram hediyesi
Son dakika: Kızılay'dan çocuklara bayram hediyesi
Son dakika: Kızılay'dan çocuklara bayram hediyesi
Son dakika: Kızılay'dan çocuklara bayram hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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